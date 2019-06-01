أهالي ليبيا يطالبون بإعدام الدواعش

بقلم / إبراهيم علي

بعد النجاح الّذي حقّقه التنظيم الإرهابيّ داعش في بداية انتشاره مستغلًّا خوف النّاس وارتيابهم، أصبح التّنظيم يتراجع اليوم بفضل تدخّل الدّولة المُسيطرة بأجهزتها كافّةً والانتفاض ضدّ هذا التّنظيم المتشدّد الهمجيّ الّذي تسيّره غرائزه الإجراميّة بعيدًا عن الدّين والقيم.

في البداية غمر الفرح عناصر التّنظيم إذ إنّهم ظنّوا أنّ انتصاراتهم الضئيلة هذه هي دليلٌ على قوّة التّنظيم وضمانةٌ لاستمراره على الرّغم من كلّ الظّروف الّتي قد تعترض طريقهم ومسيرتهم، ولكنّ ظنونهم وآمالهم هذه ليست سوى خيالة وخرافة.

فبعد السيطرة الكاملة على أبرز المناطق اللّيبيّة وأكثرها أهميّة من حيث السياسة والاقتصاد وغيرها، أوشك تنظيم داعش الإرهابي على فقدان أخطر أسلحته الفتاكة في المدن الّتي سيطرت عليها عناصره، وهذا السّلاح يتمثل بالعجلات المفخخة.

وقال مصدر أمني مطلع إنّ عناصر عصابات داعش الإرهابية أوشكت على فقدان أخطر أسلحتها الإجرامية من السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون، حيث إنّ تحرير الأراضي بالكامل من الدواعش جعل المساحات الباقية بيد داعش لا تصلح لسير العجلات كون أغلبها أزقة ضيّقة وبعضها لا يسمح بمرور شخصين معًا.

وأضاف قائلًا إنّ التنظيم الإرهابي سيلجأ إلى الانتحاريين بالسترات والأحزمة الناسفة وسيعتمد على ما يسميهم بالانغماسيين، وهؤلاء خطرهم أقل بكثير من العجلات المفخخة المحمّلة بمئات الكليوغرامات من المواد المتفجرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القوات الأمنيّة بجميع فروعها تعمل ليلًا ونهارًا على ملاحقة كلّ داعشيّ فارٍّ من العدالة يحاول تنفيذ عمليّات انتحارية وذلك للقبض عليه، واتخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة بحقه وتسليمه إلى القضاء لتتمّ محاكمته.

وكشف أحد المسؤولين الأمنيين أنّ المعتقلين خطرون جدًّا، وقد ارتكبوا جرائم قتل في ليبيا واعترفوا بذلك في أثناء التحقيق، وتمّ التأكد من ذلك عن طريق شهود عيان.

كما أكّد مصدر أمنيّ مطّلع أنّ الأهالي في ليبيا يضغطون على القضاء والقيادات الأمنيّة والسياسية لإصدار أحكام الإعدام بحقّ كلّ من شارك بنحو مباشر أو غير مباشر في قتل أهالي ليبيا.