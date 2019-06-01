اختتام بطولة مفتوحة لتنس الطاولة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت أمس الجمعة بطولة تنس الطاولة المفتوحة التي نظمت بصالة المدينة الرياضية بنغازي تحت إشراف الاتحاد الليبي لتنس الطاولة ودعم من مكتب الرياضة بنغازي .

وتوج محمد الدرسي بلقب الكبار وحل سامي الأوجلي ثانيًا، وجاء في الترتيب الثالث حكيم سليم التركي، أما فئة الناشئين فحل في الترتيب الأول فرج حسن الدرسي، وجاء وسام وائل القلال في الترتيب الثالث، ومالك حسن الدرسي الترتيب الثاني .

ونظمت البطولة على مدار يومين بمشاركه أكثر من 20 رياضيا تنافسوا في فئتي الكبار والناشئين .