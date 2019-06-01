السراج : نحن نتطلع إلى موقف سعودي لا يساوي بين المعتدي والمعتدي عليه

السراج : نحن نتطلع إلى موقف سعودي لا يساوي بين المعتدي والمعتدي عليه

أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في قمة الدورة الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت بمدينة مكة المكرمة تحت شعار” يد بيد نحو المستقبل”.

وقال السراج خلال حضوره القمة الإسلامية في مكة أمس الجمعة؛ إنه يتطلع إلى موقف سعودي لا يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.

السراج أوضح خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ ما تمر به ليبيا من ظروف استثنائية بالغة الخطورة تهدد استقرارها ووحدة ترابها، نتيجة الاعتداء الذي تتعرض له طرابلس والذي قامت به قوات الجيش الوطني بينما تستعد البلاد لعقد مؤتمرًا وطنيًا، وكان هناك إجماع وتفاهمات على استبعاد الحل العسكري واعتبار هذا المؤتمر طريقا نحو مرحلة مستقرة لبناء الدولة المدنية، حسب وصفه .

وقال إن الاعتداء استهدف أحياء سكنية ومنشأت مدنية وتسبب في مقتل وإصابة المئات كما تسبب في موجة نزوح للسكان، موضحًا أن الهدف من هذا الاعتداء بات واضحا للجميع وهو محاولة إجهاض العملية السياسة وإعادة الحكم الشمولي من جديد إلى ليبيا.

السراج أكد أن إرادة الشعب الليبي ستنتصر ليبني دولته المدنية المنشودة، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى موقف سعودي لا يساوي بين المعتدي والمعتدي عليه، ويطالب القوات المعتدية بالعودة إلى الأماكن التي انطلقت منها، ويساهم عملياً في حقن دماء الليبيين، مشيرا إلى أن الدول التي تدعم حفتر وتزوده بالأسلحة تعتبر مساهمة فيما يرتكبه من انتهاكات، كما أن تزويده بالأسلحة يعد خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر التسلح.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي، على عُمق العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وليبيا، موضحًا حرص المملكة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن يتوقف القتال بين الإخوة، وأكد بأن لا حل عسكري للازمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم.

وقال بن عبد العزيز، أن المملكة مستعدة للعب دور في هذا الاتجاه ودعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، مؤكدا أن استقرار ليبيا سينعكس ايجابيًا على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل في وقت سابق إلى جدة وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين.