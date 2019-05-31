التنظيم يدخل في مرحلة التهديد الوجودي

أخبار ليبيا24

إنّ التنظيم الذي شغل العالم طيلة السنوات الماضية، وشكّل تهديدًا حقيقيًّا للسلم العالمي يبدو أنّه آيل للسقوط، فالهجمات المتعدّدة والمتتالية الّتي استهدفت التّنظيم وضعته في سياق تراجعي، وبالتالي دخل مرحلة التفكّك، والانهيار، ما جعله يبذل جهودًا يائسة بغية البقاء من خلال محاولات القتال في ساحات مختلفة وضدّ دولٍ متعدّدة، منها ليبيا.

ولكنّ جهوده هذه تبوء بالفشل دائمًا وبخاصّةٍ أنّه ليس عدوّ السلطات فقط بل عدوّ الشعب والمدنيين كلّهم الّذين أجمعوا على القضاء عليه مهما كان الثّمن والحفاظ على سلامة وأمن بلادهم من الخطر الإرهابيّ غير الرّحوم.

وممّا لا شكّ فيه أنّ سرعة العمليّات العسكريّة، وتزامن فتح الجبهات أفقد التنظيم القدرة على المناورة، وأمام موجات الطيران المستمرّة، والصواريخ، وسرعة المدرّعات، لم يعد بمقدوره القتال الجبهوي المباشر عبر خطوط دفاع العمق أو دفاع مستقر.

كما أنّ سرعة العمليّات العسكريّة، وفتح كل الجبهات في وقت واحد ضدّ التّنظيم الإرهابيّ داعش في مختلف المناطق الليبيّة الّتي انتشرت فيها عناصر التّنظيم كانت أشبه بالحرب الشاملة الّتي انعكست سلبًا على أداء التنظيم، الذي فقد أبرز نقاط قوته، وبات مجموعةً ضعيفةً لا تستطيع الدّفاع عن نفسها. وبالنتيجة، فقد أدّى البتر بين المركز والأطراف إلى ضعف التواصل بينهما، ما أفقد التنظيم عمليّة التنسيق الضرورية لكسب المعارك.

كذلك، فإنّ تأخّر وصول الأوامر، وتأخّر وصول المعلومات وتبادلها بين القادة والعناصر أنتج تناقضًا مع توجيهات المركز أو بقية الأطراف وقصورًا في التحكّم بالأوضاع وفي تنفيذ الأوامر بحذافيرها.

ونتيجة النقص في المعلومات كان من السهل جدًّا لجوء الدّولة إلى الاختراق الاستخباري للقوى داخل بنية التنظيم عسكريًّا نتيجة تآكل التخطيط المركزي داخله، وإفقاده القدرة على المبادرة، وهذا أدخل التنظيم في مرحلة التهديد الوجودي في ليبيا والجوار، على الرغم من محاولات التنظيم التماسك عسكريًّا وداخليًّا، ومحاولة التعويض في أماكن أخرى.