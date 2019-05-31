المروج يتأهل لنهائي البطولة التنشيطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضرب فريق المروج لكرة القدم موعدا مع النجوم بنغازي في نهائي البطولة التنشيطية لكرة القدم عقب تفوقه الخميس على السد بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب شهداء بنينا .

وسجل هدفي المروج كلا من اقدورة الجحاوي، والساعدي سلامه.

وبهذا الفوز تصدر المروج مجموعته ونجح في التأهل للنهائي ليلاقي النجوم الأحد المقبل .

وحقق المروج الفوز على الطيران 5-0 وتعادل مع الهلال 2-2.

وكانت البطولة التي أسرف عليها ونظمها نادي السواحل فد انطلقت في الأسبوع الثاني من رمضان بمشاركه 8 فرق.