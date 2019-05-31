لأول مرة .. البيضاء تحتضن بطولة لكرة السلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق شارع المستشفى ببطولة دوري المرحوم إدريس بوشيبة لكرة السلة بعد فوزه على فريق العروبة بنتيجه 57 – 59 .

وهذه أول مرة تنظم فيها بطولة لكرة السلة في مدينة البيضاء .

ونظم البطولة نادي الأنصار تحت إشراف الطاقم الفني لكرة السلة بنادي الأخضر .

وشاركت بالدوري 4 فرق هي : فريق شارع الخطوط ، فريق العروبة ، فريق شارع المستشفى وفريق شارع النسيم ولعبت منافساته بنظام 6 مراحل 3 ذهاب و 3 إياب ، ختام الدوري كان يوم 25 رمضان

وتكون الطاقم الفني المشرف على البطولة من المدرب علي صالح جادالمولى اللاعب السابق لنادي المروج والمنتخب الوطني ومساعديه عماد الحضيري وصالح العرفي.