الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الجزائري أمس الخميس مخبأ للأسلحة والذخيرة على الحدود الجزائرية الليبية .

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أنه جرى التحفظ على قاذف صاروخي آر بي جي 7، و3 قذائف للقاذف صاروخي آر بي جي 7، و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى 3 خزنات وكمية من الذخيرة.

الوزارة قالت في بيانها إن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي، شمال شرق إن أمناس المتاخم للحدود الليبية، بالناحية العسكرية الرابعة.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح شدد على ضرورة حفاظ القوات المسلحة على جاهزيتها في أعلى مستواها لمواجهة التطورات الجيوسياسية بمنطقة الساحل الإفريقي وليبيا.

وقال قايد صالح، في كلمة له خلال اجتماعه بقادة وإطارات الناحية العسكرية السادسة بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، إن حفظ أمن الجزائر وتثبيت ركائز دفاعها الوطني يستوجب منكم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكلة على مستوى هذه المنطقة .