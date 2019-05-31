بايع “داعش”…مقتل الإرهابي”بورزيزة في معارك طرابلس يزيد من إحراج حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

تتضح الحقائق أكثر فأكثر كل يوم عن العناصر التي تقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة في محاور عدة في العاصمة طرابلس وثبت قطعًا مشاركة إرهابيين وتجار بشر ووقود مطلوبين محليًا ودوليًا وآخرين مجرمين جنائيًا في معارك العاصمة.

اليوم الخميس تعلن صفحات عدة تابعة للجماعات الإرهابية المتطرفة مقتل أحد عناصرها وهو الذي هدد وتوعد وعربد وأزبد، وحلف بالأيمان المغلظة بأنه سيفتك بكل مخالفيه وسيقتلهم ذبحًا وأنه سيجمع لهم مناصريه من كافة بقاع الأرض حتى يهزم خصومه وأعداءه الذين وصفهم بالمرتدين وأخرجهم من الدين الإسلامي ها هو يلقى حتفه بعد أن فر هاربًا من محاور القتال في بنغازي.

الإرهابي عبد السلام بورزيزة قتل اليوم في محور طريق المطار يقاتل مع قوات حكومة الوفاق وهو من عناصر كتيبة راف الله السحاتي المتطرفة وشارك معهم في القتال ضد القوات المسلحة في معارك معسكرات الصاعقة ومعارك بنينا ترك “الجهاد” في مدينة بنغازي وهرب عام 2016 وانقطعت أخباره منذ تلك الفترة.

الإرهابي من سكان الليثي قبل أن ينتقل للسكن في النواقية بايع تنظيم الدولة داعش منذ عام 2015 وشارك معهم في محاور الليثي والقوارشة والهواري وعمارات الصينية .

ظهر الإرهابي بورزيزه في إصدار تنظيم داعش “معاني الثبات 2” والذي خرج فيه ملثم من منطقة الليثي يتوعد أهالي بنغازي والقوات المسلحة بالقتل والتنكيل كما أرسل وعدًا لمناصريهم بأن قوات حفتر لن تدخل الليثي وبنغازي إلا على جثثهم، حسب قوله.

ومنذ اندلاع المعارك في العاصمة طرابلس شارك عدد كبير من الإرهابيين الفارين من مدن بنغازي ودرنة وإجدابيا والذين استقروا في طرابلس ومصراتة وصبراتة والزاوية إضافة إلى عدد كبير من مهربي البشر والوقود في المعارك ضد القوات المسلحة.

ورغم محاولات عدة من حكومة الوفاق نفي الامر ونكرانه إلا أن أعداد القتلى من عناصر هذه الجماعات أصبح في ازدياد ماجعلها غير قادرة على الاستمرار في الأمر وخصوصًا أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا دخل في صراع في فبراير الماضي – قبل اندلاع المواجهات العسكرية – مع الكتائب المسلحة التي تسيطر على كرابلس ووصفها بانها خارج سيطرة الدولة وأنها تتحكم في الوزارات وميزانياتها الأمر الذي جعل هذه الكتائب تعلن رفضها الانصياع له وتهديده ودعوته إلى تطهير مدينته مصراتة من الإرهاب حسب قولهم.