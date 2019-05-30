نجوم السلة يتذكرون محمد المقصبي في مباراة استعراضية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد أسرة كرة السلة في بنغازي لتنظيم مباراة على روح الحكم الراحل “محمد حسن المقصبي” بقاعة المرحوم سعد الأوجلي بنادي الهلال .

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل الساعة 11:00 مساء بمشاركة نخبة من نجوم كرة السلة الليبية.

ويشارك في المباراة عدد من الأسماء المميزة وهم يحيي الشكماك، وأكرم الزوي، وأحمد الاوجلي، ومحمود الزوي، وأحمد الغرابي، وادريس زيو، ويوسف الأوجلي، ومحمد الوحيشي، وسفيان الشويهدي، وعمران شبش، وناصر المهدوي، وهاني زعطوط، وطارق البيجو، ومحمد الفقي، وبن عيسي الدرسي، وعبدالرحيم رماد، ويونس محمد، وعبدالطيف الفقي، وحمدو الزوي، ورشاد البرعصي.