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أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه تم اليوم الخميس إيقاف ضخ المياه عن مدينة بنغازي (بصفة مؤقتة) بسبب الاعتداء على إحدى المحطات بخط إجدابيا – بنغازي من قبل بعض المواطنين.

وأشار الجهاز إلى أن غرفة التحكم الرئيسه بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي أفادت بأنه تم غلق صمامات الدخول لتغذية مدينة بنغازي لغرض السيطرة على التسرب من محطة رقم (37.670) بخط إجدابيا – بنغازي.

وأوضح الجهاز أن هذا الأمر يأتي استكمالًا لأعمال الإصلاح التى حدثت للغرفة نتيجة الاعتداء من قبل بعض المواطنين أدى إلى تسرب المياه بكميات كبير.

وذكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه تم التأكيد من غرفة التحكم الرئيسية أن عودة المياه إلى مدينة بنغازي ستكون خلال أقل من 48 ساعة.

وطمئن الجهاز جميع سكان مدينة بنغازي بأن فرق الصيانة بموقعي إجدابيا وسلوق الطلحية تبذل جهودًا متواصلة من أجل تأمين استمرار المياه إلى مدينتي بنغازي وإجدابيا وسيكون كذلك وفي الموعد المحدد.