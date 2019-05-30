زعيم حزب الشعب الجمهوري بتركيا : حكومة أردغان ترسل السلاح لليبيا، كي يقتل المسلمون بعضهم بعضًا

زعيم حزب الشعب الجمهوري بتركيا : حكومة أردغان ترسل السلاح لليبيا، كي يقتل المسلمون بعضهم بعضًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تساءل زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أقدم حزب سياسي في تركيا “كمال كليتشدار أوغلو” عن الأمر الذي نجح به حزب العدالة التنمية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، في السياسة الداخلية.

وتابع في كلمة له أمام البرلمان التركي، الأربعاء، موجهًا حديثه لحزب العدالة والتنمية، إنهم يرسلون السلاح لسوريا ليقتل المسلمون بعضهم بعضًا، متسائلاً: “لماذا ترسلوه يا أصدقائي؟، ماذا لديكم من عمل في وحل سوريا؟، وماذا تفعلون في مستنقع الشرق الأوسط؟”.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية، يرسل السلاح إلى ليبيا، كي يقتل المسلمون بعضهم بعضًا هناك، مُتابعًا: “هذا خطأ مؤسف يا أصدقاء”، حسب قوله .

وكانت قد وصلت السفينة “أمازون” التي تحمل علم جمهورية مولدوفا إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون التركي محملة بعربات وآليات مسلحة.

ورصد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شهر مايو الجاري، عبر برامج الملاحة البحرية المختلفة تحرك سفينة من ميناء مارسين التركي ووجهتها، بحسب الموقع، كانت في البداية ميناء طرابلس بلبنان، إلا أنها اختفت عن برنامج الرصد البحري أكثر من مرة؛ ما أثار الشكوك حولها.

وبتوالي المتابعة للسفينة ظهرت مرة أخرى وهي تعبر مضيق خيوس جنوبًا من ميناء “سامسون” بتركيا، وتوقفت السفينة في مينائي “ديكيلي” و”إزمير” التركيين، لتواصل مسارها باتجاه السواحل الليبية متجهة إلى العاصمة طرابلس.

وتعد هذه الرحلة الأولى طويلة المسار التي تنفذها السفينة “amazon” منذ فترة طويلة، إذ كانت تكتفي برحلات قصيرة الأمد بين الدولة الأوروبية الشرقية التي ترفع علما ودولة آسيوية أخرى في مدد لا تزيد عن يومي إبحار.

وبالبحث عبر مواقع الملاحة البحرية المختلفة عن تاريخ السفينة البحري وما إذا كانت سبق لها الإبحار إلى أي من الدول الأفريقية أو العربية، تبيَّن أن رحلتها الوحيدة إلى هذه الأرجاء كانت عام 2017م إلى مدينة طرسوس السورية.