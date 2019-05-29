إدارة النهر توضح حقيقة انقطاع المياه عن مدينة بنغازي

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أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه لا صحة لخبر انقطاع المياه عن مدينة بنغازي لمدة أربعة ايام.

وأوضح الجهاز أنه سيكون هناك تخفيض في كميات المياه المتدفقة إلى المدينة نظراً لحادثة الاعتداء على إحدى المحطات على خط إجدابيا – بنغازي مساء الثلاثاء.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى أنه جاري العمل من قبل فرق الصيانة في موقع إجدابيا لإصلاح وصيانة المحطة.

وذكر الجهاز أن الغرفة رقم (670+37) بخط إجدابيا – بنغازي قرب تقاطع طريق إجدابيا – طبرق تعرضت إلى اعتداء الثلاثاء من قبل بعض المواطنين لقيامهم بتوصيلات غير شرعية.

وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر أنه تعذر القيام بأعمال إصلاح بسبب ارتفاع الضغط في الغرفة التى تم الاعتداء عليها حيث يصل إلى 8 آبار.

وأضافت إدارة التشغيل والصيانة في منظومة السرير سرت تازربو بنغازي أن فرق التشغيل والصيانة بموقع إجدابيا قامت بإعداد خطة للطواريء لمحاولة علاج التسرب الذي سيؤدي إلى تخفيض الإمداد المائي.

وطالبت إدارة الجهاز جميع الجهات المختصة الشرطيه والأمنية والمجالس البلدية في المدن والمناطق التى تمر بها خطوط منظومة النهر الصناعي اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين حيث تعتبر مثل هذه الاعتداءات جريمة تهدد استمرار التدفق المائي إلى المدن.