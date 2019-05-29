باشاغا يبحث مع رئيس المخابرات مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، رئيس جهاز المخابرات الليبية، بمقر الوزارة في طرابلس.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، أن الاجتماع تركز على إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية.

وتابع البيان أن الاجتماع استعرض أيضًا آلية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية والاقتصادية وغسيل الأموال.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية وما يستجد من مسائل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا، كما تطرق إلى آلية الحفاظ على الأمن القومي لليبيا.