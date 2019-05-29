السراج: لامجال للتفاوض مع حفتر .. وتقسيم ليبيا خط أحمر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا فائز السراج أنه لا مجال للتفاوض مع قائد قوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وأنه لن يثق فيه بعد هجومه على طرابلس.

وشدد السراج، في تصريحات لراديو وتلفزيون سويسرا، اليوم الأربعاء، على أنه لن تقسم ليبيا، واصفا ذلك بـ”الخط الأحمر”، مؤكدا أنه سيسلم البلاد موحدة كما استلمها لمن يأتي بعده.

وقال إنه عندما وصل إلى السلطة كان هناك أكثر من 100 مجموعة مسلحة في طرابلس نجح في دمج معظمها ولا يوجد اليوم سوى أربع مجموعات مسلحة على الأكثر.