باحث في شؤون الإرهاب الدولي: التحقيقات مع “عشماوي” ستكشف علاقة قطر وتركيا بتمويل الإرهاب

أخبار ليبيا 24

أكد الباحث في شؤون الإرهاب الدولي في منتدى الشرق الأوسط بلندن، أحمد عطا، أن تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي، سيعمل على تدعيم وتعزيز الاستقرار في المنطقة. مشيرا إلى أن التحقيقات مع عشماوي ستكشف النقاب عن أهم معلومة وأخطرها وهي تعاونه مع اللواء زياد الإمام الملقب بـ”أبوفادي” رئيس وحدة الأموال الساخنة بجهاز أمن الدولة القطري.

عطا أضاف في تصريحات صحفية أن وحدة الأموال الساخنة القطرية هي المسؤولة عن إعداد وتجهيز التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ انطلاق “الربيع العربي” حتى الآن.

وأشار إلى أن عشماوي تقابل 3 مرات مع اللواء زياد الإمام قبل تنفيذ العملية الإرهابية في الواحات المصرية التي استشهد فيها 16 ضابطا مصريًا.

وذكر أن عملية الواحات، تم التخطيط لها على أعلى مستوى استخباراتي تركي بتمويل بلغ 100 مليون دولار، موضحا أن كثيرا من المليشيات الموجودة في ليبيا تورطت مع تنظيم المرابطون الإرهابي، الذي يتزعمه هشام عشماوي وثبت تورطه في عدة عمليات إرهابية في ليبيا.

وتسلمت السلطات المصرية، من قوات الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام العشماوي، على هامش زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.