عسكريين أتراك يقدمون إرشادات لعناصر قوات الوفاق في كيفية قيادة المدرعات “كيربي”

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أنه ثبت تواجد عدد من ضباط الجيش التركي الذين وصلوا إلى طرابلس لتكوين غرف عمليات عسكرية.

وأضافت الشعبة أن فيديو مسرب عثر عليه مع أحد ممن تم القبض عليهم من قبل القوات المسلحة يوضح أشخاص يتكلمون اللغة التركية يقومون بإعطاء تعليمات وإرشادات مبدئية لعناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق في كيفيه قيادة المدرعات “كيربي”.

وكان المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أكد أن مجموعة محسوبة على جبهة النصرة قدمت إلى العاصمه طرابلس من تركيا مع شحنة المدرعات (كيربي).

وأضاف الخرطوش أن هذه المجموعه متواجدة بنسبة كبيرة في الزاوية وهي خليط من الجنسيات المختلفة ومنهم من يحمل الجنسية الليبية وكان يقاتل في سوريا.

وقال المسؤول الإعلامي :”إن جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في مدينة الزاوية تحت مسمى كتيبة “أبو عبيدة” وأقصد هنا شعبان هدية المتواجد في المغرب”.

يشار إلى أن تركيا أرسلت عشرات المدرعات إلى حكومة الوفاق من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع، وكان متحدث باسم حكومة طرابلس قال هذا الشهر إن الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على “أي شيء يلزم لوقف الهجوم” بما في ذلك الدعم العسكري والمدني.