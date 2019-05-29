القيادة العامة تسلم عشماوي وذراعه الأيمن إلى المخابرات المصرية

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سلمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإرهابي هشام علي عشماوي المكني أبوعمر المهاجر إلى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال زيارته للرجمة.

وعشماوي من مواليد 1979 وهو أمير جماعة المرابطين والتي تأسست في مدينة درنة في 21 يوليو 2015 والذي قبض عليه في مدينة درنة في 8 أكتوبر 2018.

وتأتي هذه العملية الأمنية بتسليم القيادي المتطرف ( العشماوي ) ذي الجنسيه المصرية وفقا للاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي والسارية المفعول والموقعة بين ليبيا و مصر إبان النظام السابق.

وسلمت القيادة العامة أيضًا الذراع الأيمن للعشماوي إلى رئيس المخابرات العامة المصرية المتطرف بهاء علي عبدالمعطي 1984 وهو أيضا من ضمن جماعة المرابطين.

وكانت القوات المسلّحة العربية الليبية أعلنت في اكتوبر من العام الماضي أنها تمكنت من القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في مدينة درنة.

وقال المتحدّث باسم القوات المسلّحة الليبية العميد أحمد المسماري إن قوات الجيش وجدت مع الإرهابي عشماوي أثناء القبض عليه زوجة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور وأبنائه.

وأضاف المسماري أن القوات الليبية المسلحة شنت هجوما على موقع “عشماوي” بمدينة درنة الذي كان يتخذه لوضع الخطط الإرهابية بعد تحريات دامت أشهر حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأفاد المتحدّث باسم القوات المسلّحة أن عشماوي قبض عليه في حي المغار في مدينة درنة و كان يرتدي حزامًا ناسفًا لكنه لم يستطيع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من أفراد القوات المسلحة.