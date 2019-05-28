بحث برنامج طبيب الأسرة واستكمال تنفيذ خطه عام 2019 لصحة المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي لمراجعة ما تم تنفيذه في برنامج طبيب الأسرة واستكمال تنفيذ خطه عام 2019 للرعاية الصحية الأولية، وذلك خلال الاجتماع أمس الإثنين الذي حضره مدراء الإدارات والمكاتب بديون وزارة الصحة.

وناقش الحضور جملة من المواضيع كان أهمها ما تم تخصصية من قبل وزارة الصحة لعام 2019 في الباب الثاني وميزانية التحسين والتطوير وآليه أوجه صرفها على تطوير الخدمة و وضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا الاستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

وشدد عقوب على الدور المناط بمدراء الخدمات الصحية مسؤولي الرعاية الصحية الأولية بالمناطق والبلديات في تنفيذ سياسة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير منها تنفيذ الخطة الإستراتيجية فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية الأولية من خلال متابعة تطوير العمل بالمرافق الصحة الأولية بهدف تحسين الاستقبال والتكفل الملائم بمستعملي هذه الخدمات.

عقوب أكد أن الوزارة بلورت مشروعاً متكاملاً لبناء الرعاية الصحية الأولية وتفعيل برامج التوعية والتثقيف الصحي وبرامج التدريب والجودة ومكافحة العدوي وإعادة ترتيب الهرم وفقا للنظام الصحي حيث تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية الشاملة والمتكاملة بمستوى راق سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية، هادفة من وراء ذلك إلى رفع المستوى الصحي بالمجتمع في إطار بيئة صحية يعيش فيها الجميع بحيث تكون هذه الخدمات خط الدفاع الأول للمرضى، كما تعتبر القاعدة العريضة التي تقدم الدعم والمساندة للمستشفيات بالدولة كما تضمن تخفيف قوائم الانتظار بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وتنظيم إجراءات التحويل بينها تفي باحتياجات المواطنين.

وأضاف أن الرعاية الصحية الأولية بالبلاد تشتمل علي العديد من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من مركز لآخر طبقا للمستوي الذي يتبع له مركز الرعاية الصحية الأولية والكثافة السكنية والمعايير الجغرافي وفقا للتصنيفات وتقسيمات المتعارف عليها بالرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى تقديم الأساس الجيد للبرامج الوطنية والعمل علي تطويرها ومن خلال التحديث المستمر وتحسين مستوي الجودة والسلامة استنادا إلى كون نقطه الاتصال الصحية الأولي بالجمهور .

وناقش المجتمعون القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي تنظم عمل القطاع الصحي والمشاريع الصحية التي تم تنفيذها في مجال التوسعة والتطوير والإنشاء داخل البلديات ومتابعة آلية تنفيذها وتقديرات نسبه الانجاز خلال عام 2019 وتحديد موعد لافتتاحه .

وأكد عقوب خلال الاجتماع علي ضرورة ومتابعة تنفيذ قرار رقم “399” الخاص بالمهن الطبية والطبية المساعدة و تحديث الملاكات الوظيفية بالبلديات والفصل الإداري والمالي بين البلديات المستحدثة بقطاع الصحة وإنشاء وتفعيل معاهد تنمية القوي العاملة الطبية بها وبحث العقبات التي تعيق عمل المنشآت الطبية والتأكيد على أهمية التواصل بين المرافق الصحية ووزارة الصحة‪.