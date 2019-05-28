المحكمة العسكرية الكويفية تفرج عن متهمين في قضايا إرهاب

المحكمة العسكرية الكويفية تفرج عن متهمين في قضايا إرهاب

أخبار ليبيا24- خاص

أفرجت المحكمة العسكرية الكويفية عن عدد من المتهمين في قضايا إرهاب لثبوت برائتهم من التهم المنسوبة إليهم ولعدم ثبوتها.

وذكر مصدر مطلع أنه تم إخلاء سبيل المتهمين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن الكويفية)، لافتا إلى أن أغلب المفرج عنهم من مدينة درنة.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي أصدرت في مطلع مارس الماضي حكمًا بالإعدام على أثنين من المتهمين بقضايا إرهاب وحكم بالسجن المؤبد على ثالث.

كما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في منطقة بنغازي في ديسمبر من العام المنصرم حكما حكمًا غيابيًا بالإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لمتهم واحد دون أن يذكر أسماءهم والقضايا المتهمين فيها.

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي في ذلك الوقت إن المحاكمات جرت في وجود محامي المتهمين.

وأشار المسماري إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة في منطقة بنغازي حكمت حضوريًا بالسجن 8 سنوات لمتهم واحد والسجن 5 سنوات لمتهم آخر حضوريا والسجن لمدة سنتين لمتهم واحد وآخر 19 شهرا.

فيما أصدرت المحكمة العسكرية في الجبل الأخضر بالإعدام على أحد الإرهابيين، والسجن لإثنين آخرين 20 و10 أعوام في تهم تتعلق بالإرهاب.

وقضت أيضًا المحكم العسكرية في الجبل الأخضر ببراءة 65 شخصًا آخرين من تهم الإرهاب، دون أي ذكر لأسماء المتهمين.