الزمالك يقتنص لقب الكونفيدرالية الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج الزمالك المصري بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي اليوم الإثنين بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة1-0 .

الزمالك اكتفى بهدف وحيد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

واستطاع الزمالك أن يحسم لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، والبطولة الأفريقية العاشرة في تاريخه بعد توقف عن التتويج القاري بدأ منذ عام 2003 عندما توج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الوداد المغربي.