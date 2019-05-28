الدامجة يؤكد على التفاوض لتدريب منتخب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المدرب الوطني جلال الدامجة وجود مفاوضات مع الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن استلامه لمهمة تدريب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم .

وأشار الدامجة في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 لابد من الحديث عن عدة أمور قبل الاتفاق النهائي أبرزها المستحقات السابقة في فترة إشرافي على المنتخب الليبي وأن يكون العقد لفترة مابين عام إلى عامين .

وأضاف لابد من احترام المدرب الوطني وذلك من خلال مرتب محترم لكل الطاقم الفني .

وختم اختيارتي للطاقم الفني المرافق لي سيكون أكرم الهمالي، وسالم الجلالي، ومحمد البوسيفي، وسأطالب بامتيازات لهم .

وسبق للدامجة أن استلم قيادة المنتخب الليبي في أكتوبر 2016، واستمر في منصبه لعام واحد، قدم خلاله أداءً جيدًا، قبل الاستغناء عن خدماته من قبل الاتحاد الليبي، بسبب تصريحات لاذعة وجهها لمسؤولي الاتحاد، منتقدًا مستوى الدوري الممتاز.

وبدأ الدامجة “53 عامًا” مشواره التدريبي من بوابة الشباب الوحدوي، ومن ثم الوحدة، وصعد بخليج سرت لمصاف الممتاز، وكذلك صعد بالوفاق صبراته للممتاز، كما أشرف على تدريب رفيق واليرموك وقدم رفقة نادي أبي الأشهر مستوى مميزًا جدًا.