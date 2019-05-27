الخدمات العامة سبها تجمد العمل بسبب تكرر حالات السطو المسلح

أخبار ليبيا 24 – خاص

توقفت الشركة العامة لخدمات النظافة سبها عن العمل اعتبارًا من يوم الأحد الماضي بسبب تكرر حالات السطو المسلح التي يتعرض لها العاملين والآليات خلال الأيام الماضية .

وأكد مدير شركة خدمات النظافة سبها المكلف خالد السنوسي في تصريحات صحفية إيقاف العمل مجبرين لتكرار حالات السطو المسلح على الآليات الخاصة بالشركة وآخرها يوم الخميس الماضي حيث تم السطو على أحدى الآليات واختطاف سائقها وتم رميه مكبلا في المكب القديم للقمامة .

السنوسي أشار إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذه الحادثة فقط فقد تكررت عملية السطو صباح السبت الماضي بمحلة القرضة لكن استطاع السائق الهرب منهم .

وأضاف حاليًا مانعاني منه هو الجانب الأمني وتأمين العاملين والآليات أثناء القيام بعملهم لذلك كانت لنا ظهر اليوم وقفة احتجاجية أعلنا وقف العمل من خلالها حتى يتم وضع حد لهذه الاعتداءات التي نتعرض لها .

يذكر أن العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة سبها أصدروا بيان ظهر اليوم أوضحوا فيه مناشداتهم المتكررة للجهات الأمنية والجهات المختصة بالبلدية من اجل إيجاد حلول للاعتداءات المتكررة وكذلك للوقوف مع الشركة والتصدي لهذه الظاهرة .