السراج لرئيس وزراء مالطا: عازمون على الاستمرار في مقاومة قوات الجيش بكل قوة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، محادثات اليوم الإثنين في العاصمة المالطية فاليتا مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان له أن المحادثات تناولت مستجدات الوضع في ليبيا في ظل الاعتداء الذي تتعرض له طرابلس منذ 4 أبريل الماضي، كما تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك.

وجدد موسكات دعمه لحكومة الوفاق، معلناً رفضه الهجوم على طرابلس ومبدياً الأسف لما أسفر عنه هذا الهجوم من خسائر بشرية ومادية.

وأكد بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

من جانبه، أعرب السراج عن شكره لموقف جمهورية مالطا الصديقة، وحرص رئيس الوزراء والحكومة المالطية على استقرار ليبيا وإنهاء العدوان، مؤكداً أن حكومة الوفاق اضطرت للحرب دفاعاً عن العاصمة وهي عازمة على الاستمرار في مقاومة العدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث جاءت.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي الحكومة المالطية والوفد المرافق للسراج، على أهمية التنسيق والتشاور بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تفعيل عدد من اتفاقات التعاون، انطلاقا مما يجمع البلدين الصديقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة.

وتم الاتفاق على تفعيل اتفاقيات التعاون الصحي وبما يسهل علاج الجرحى والمصابين أثر الاعتداءات الأخيرة ، كما تطرقت المحادثات إلى تنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة ومواصلة الاجتماعات بالخصوص، واتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين في وقت قريب.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل في وقت سابق إلى جمهورية مالطا في زيارة تستغرق بضع ساعات على رأس وفد يضم وزير الخارجية، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمستشار السياسي له، وانضم للوفد سفير ليبيا لدى مالطا.