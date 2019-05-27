داعيًا رفاق “بن حميد وبوكا ومخزوم” في بنغازي إلى الحراك…كعبار: تركيا تملك القوة لإعادة التوازن

داعيًا رفاق “بن حميد وبوكا ومخزوم” في بنغازي إلى الحراك…كعبار: تركيا تملك القوة لإعادة التوازن

أخبار ليبيا24- خاص

كعادتهم دأب قيادات التيارات الإسلامية في ليبيا أثناء أي حرب تقع في البلاد إلى بث سمومهم وحقدهم على الخصم بكل فجور، ولايهمهم الطريقة التي يكسبون بها معركتهم بل المهم عندهم هو كسبها.

وعملت هذه القيادات على خلط الأمور على الشباب الذين يقاتلون في صفوفهم وغسل أدمغتهم بأنهم يقاتلون عدوًا صائلًا وأنهم يواجهون انقلابًا عسكريًا يسعى إلى السلطة ونسوا أو تناسوا أن بنغازي ودرنة كانت تشهد كل يوم أعمال تفجير واغتيالات لأبنائها من العسكريين والصحفيين والنشطاء والمحامين.

وجز قيادات التيارات الإسلامية في ليبيا بالشباب في حروب ضروس وهم في أماكنهم من تركيا وقطر ولندن يمنحونهم صكوك الغفران والجنة والشهادة، حيث أكد لهم مفتيهم الصادق الغرياني أكثر من مرة أن من يموت منهم فهو شهيد في الجنة داعيًا إلى ضرورة مواصلة القتال والحرب والدم، وحرم أبنه المشاركة في هذه الحرب “المقدسة” كما يحاول أن يصورها لأتباعه ومنعه هذه الجنة وآثر بقاءه في عاصمة الضباب لندن.

وعلى هذا المنوال خرج أحد قيادات التيارات الإسلامية – الإخوان المسلمين – المدعو أسامة كعبار داعيًا إلى فتنة جديدة في مدينة بنغازي التي تحررت وتخلصت من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي يؤيدها كعبار محاولا مغازلة من وصفهم برفاق وسام وبوكا وجلال.

وقال كعبار في منشور له عبر حسابي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن :”بنغازي لها رجالها و أسودها حيا الله رفاق وسام و بوكا و جلال، همهمة الأسود تسمع”، وكأنها دعوة لأتباع الجماعات الإرهابية إلى انتفاضة أو الخروج مايعني مزيدًا من القتل والدمار.

الأرض المحروقة

وفي ذات السياق ونفس الأسلوب الذي اعتادوه في حال خسارتهم لأي معترك يلجأون إلى التصعيد وحرق الأخضر واليابس – سياسة الأرض المحروقة – فإما أن نحكمكم وإما أن نقتلكم فالإخواني كعبار صاحب مقولة :”بالديمقراطية نحن خاسرون، ولن نتركهم يبنوا دولتهم والآن المطلوب التصعيد” التي قالها إبان خسارتهم في انتخابات مجلس النواب في 2014.

فعندما خسر تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التي انبثق عنها مجلس النواب تعمدوا إلى إحياء جسم ميت ومنتهي الشرعية (المؤتمر الوني) وتحججوا بعدم إجراء التسليم والاستلام الذي اعتبره قانونيين بأنه إجراء شكلي لايبطل ولا يؤثر على انتخابات مجلس النواب، ومن خلال المؤتمر منتهي الولاية انبثقت عنه حكومات شكلية قدمت كل الدعم للتنظيمات الإرهابية وحاولت شرعنتها ومنها قادوا البلاد إلى شبه انقسام أوصلها إلى ماهي عليه اليوم.

الاستعانة بتركيا

وكان الإخواني أسامة كعبار، قال في حديثه للموقع الإخباري التركي “ترك برس” :”إن تركيا تملك القوة الآن لإعادة التوازن وفرض المسار السياسي الديمقراطي، كون القوة العسكرية التركية تملك خلق التوازن العسكري، وردع تحالف الشر ضد ليبيا المتمثل في “مصر والإمارات والعربية وفرنسا”، حسب تعبيره.

وأضاف أنه “ومن خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين ليبيا وتركيا ودخولها حيز التنفيذ، سيجبر هذا الأمر “فرنسا” على إعادة حساباتها في ليبيا، فحكومة “أنقرة” تملك من الثقل السياسي ما يمكنها به إحراج “باريس” في المحافل الدولية، وبهذا يمكن أن تعود الموازين إلى نصابها”.