بوبكر بعيرة : المنتصر في معركة طرابلس هو من سوف يملي شروطه

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب بوبكر بعيرة، إن المشهد السياسي القادم في البلاد يبدو غامضا الآن، مالم يتم حسم الأمر عسكريًا من قبل أحد أطراف المعركة بالعاصمة طرابلس.

وأكد بعيرة خلال لقاء أجرته معه وكالة “أخبار ليبيا 24”، أن المنتصر في المعركة حينئذ هو من سوف يملي شروطه، مرجحًا أن يكون الجيش الوطني القادم إلى طرابلس هو الأقرب لذلك، بحكم طبيعة تماسكه وتكوينه، ما لم تتدخل أطراف دولية ضده بشكل مباشر.

عجز البرلمان

ويرى بعيرة، أن برلمان طبرق عاجز عن إقناع العالم بحرب الجيش الوطني لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة، لكونه غير قادر على إقناع العالم بأية مواقف سياسية بسبب الإنقسام وعدم الفعالية في أداءه لمهامه، مشيرًا إلى مواقف المبعوث الأممي الحالي إلى ليبيا ودعوته الواضحة لتجاوز مجلس النواب بالكامل في أي نقاش سياسي للأزمة والذي يعتبره واضح للعيان.

وأوضح، أن الوضع السياسي في ليبيا قد أصبح بالغ التعقيد وخاصة بعد أنهار الدماء والانفسام المحلي الذي حصل الآن حول الأزمة في طرابلس، والذي زاد من تعقيد الوضع اصطفافُ المجتمع الدولي وراء الأطراف المختلفة، كلًا من خلال نظرته لمصالحه الخاصة.

رد فعل

واعتبر النائب بوبكر بعيرة، ظهور برلمان مواز في طرابلس، رد فعل طرابلسي على الحرب الأخيرة، ونتيجة لفشل البرلمان في أداء دوره المطلوب لتوحيد البلاد، خاصة وأن دوره كان يُفترض أن يكون مفتاحا أساسيا لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، بحكم أنه الجسم الوحيد الممثل شعبيا لجميع المناطق.

وقال بعيرة، “قمت بزيارة منذ حوالي عامين لطرابلس بالتنسيق مع بعض الأعضاء هناك، قصد محاولة لم شتات البرلمان لتجنب ما نحن فيه الآن، ولكن موقفهم هناك كان سلبيا تجاه ذلك الأمر ولم يقدروه التقدير الصحيح”.

وأضاف، أن بعض الأطراف في الشرق الليبي لم تفهم المغزى من تلك الزيارة الفهم الصحيح، وخاصة الساسة من ذوي الرؤى القصيرة، منوهًا إلى تعرضه خلال تلك الزيارة إلى محاولة خطف من قبل بعض الميليشيات هناك إلا أنها باءت بالفشل.

جلسات تشاورية

وحول غيابه عن بعض جلسات البرلمان، بين النائب بعيرة، أن ذلك يعود إلى صعوبة السفر الأسبوعي بين بنغازي وطبرق وخاصة في ظل تحقيق نتائج قليلة من الإجتماعات، إذ أن جلسات المجلس كلها تحولت إلى جلسات تشاورية لا تلتزم بنصاب أو تحديد جداول الأعمال وغيرها من الإجراءات البرلمانية الأساسية اللازمة لصحة عقدها.

وبرر كذلك ذلك الغياب بانشغال النواب في أحيان كثيرة بمعالجة الكثير من قضايا المواطنين في دوائرهم الانتخابية.

العودة إلى بنغازي

وأرجع بعيرة، عدم عودة البرلمان إلى مقره الدستوري في بنغازي، إلى مماطلة رئاسة المجلس لأسباب مجهولة، حيثُ أعلن نواب بنعازي رغبتهم في ذلك عدة مرات.

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق في جلسة المجلس التي عُقدت في بنغازي الشهر الماضي على أن يتم عقد جلسة وداعية أخيرة في طبرق لشكر أهلها على ٱستضافتهم للمجلس طيلة الأربع السنوات الماضية، ولكن ذلك لم يحدث، قائلًا :”لا ندري سبب مماطلة رئاسة المجلس في هذا الأمر، خاصة وأن بنغازي قد عادت مدينة آمنة منذ مدة ليست بالقصيرة.