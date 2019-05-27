داخلية الوفاق تبدي استعدادها لحماية البعثات الدبلوماسية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، جانب من الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين وحماية المقار والبعثات الدبلوماسية بطرابلس.

وأظهرت الصور التي نشرها المكتب الإعلامي للوزارة اليوم الإثنين، ضباط يقفون أمام سياراتهم حاملين أسلحتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية في حماية المرافق والأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس، استعرضت الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين وحماية المقار والبعثات الدبلوماسية بطرابلس.

وأعربت الوزارة، عن شكرها للجهود التي تبذلها الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين المقار والبعثات الدبلوماسية، مشددة على بذل مزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد.

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