مطالبًا بفتح تحقيق في كيفية الحصول عليه .. باشاغا يطالب بإلغاء جواز سفر محمود المصراتي

مطالبًا بفتح تحقيق في كيفية الحصول عليه .. باشاغا يطالب بإلغاء جواز سفر محمود المصراتي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت وزارة داخلية الوفاق المعترف بها، وزارة الخارجية بالوفاق، بضرورة إلغاء جواز سفر خاص بمحمود المهدي أحمد حسان المعروف بـ”محمود المصراتي”، لارتكابه أفعال تشكل جرائم وفق قانون العقوبات الليبي.

وطالبت الداخلية بحسب الكتاب الذي وجهته للخارجية، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في كيفية حصوله على هذا الجواز بالمخالفة للوائح والضوابط التي تمنح بها مستندات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وأشار الكتاب، إلى أن حسان يستخدم جواز السفر المدون به أنه يعمل صحفيًا، في التنقل بين الدول لتفادي الملاحقة الجنائية، ولإيهام بأنه صحفي تابع للحكومة كي يحظى بوضع خاص أثناء دخوله وخروجه من أي دولة.

وأضاف الكتاب، أن حسن علي الصغير، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، هو من سهل له ولغيره من الإعلاميين بالخارج وبعض ممثلي المجتمع المدني، الحصول على هذه الوثائق بالمخالفة لضمان تشغيلهم واستغلالهم في أنشطة مشبوهة.

يشار إلى أن باشاغا اتهام الإعلامي محمود المصراتى بالتورط في ترويج للفكر الإرهابي الذي ينتهجه تنظيم داعش.

كما طالب وزير داخلية الوفاق القائم بأعمال مكتب النائب العام بإصدار أمر قبض بحق الدبلوماسي والسفير السابق لدى دولة السنغال “حسن علي محمد الصغير” بسبب منشوره على صفحته الرسمية على فيسبوك .