في لقاء مشترك.. المشري يبحث مع الكحيلي تفعيل دور مجلس نواب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري،رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، وعضو المجلس والناطق باسمه، حمودة سيالة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن اللقاء الذي عقد أمس الأحد استهدف مناقشة تفعيل دور مجلس النواب، وسبل التكامل مع مجلس الدولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وصوت أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس، يوم 5 مايو الجاري، على اختيار الصادق الكحيلي رئيسًا، ومصعب العابد مقررًا، وحمودة سيالة ناطقًا باسم المجلس لمدة 45 يومًا. وأيد هذا الاختيار 27 عضوًا من بين 47 نائبًا حضروا الجلسة آنذاك.