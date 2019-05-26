اختتام البطولة الرمضانية المفتوحة لتنس الطاولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بنجاح في مقر جمعية بيوت الشباب بنغازي، منافسات البطولة الرمضانية المفتوحة لكرة الطاولة .

وشهدت البطولة مشاركة “30” لاعب من فئات الكبار والشباب والناشئين وفئة البنات، والتي تواصلت يومي الخميس والجمعة .

ففي فئة الكبار تحصل على الترتيب الأول سامي المبروك الأوجلي، وحل في الترتيب الثاني جمال زينوبة، وفي الترتيب الثالث عادل محمد الشلماني.

أما فئة الشباب فجاء في الترتيب الأول محمد حسن الدرسي.

والترتيب الثاني نسيم محمد البوسيفي.

وحل ثالثا حكيم سليم التركي.

وفي فئة الناشئين جاء فرج حسن الدرسي أولا ووسام وائل القلال ثانيًا وجاء في الترتيب الثالث مالك حسن الدرسي.

أما فئة البنات فحلت رغد الشريف علي، أولا وفِي الترتيب الثاني رهف الشريف علي، أما الترتيب الثالث فكان من نصيب منيرة باسط البرعصي.

يذكر أن البطولة أشرف على فعالياتها الاتحاد الليبي لكرة الطاولة .