الوطنية للنفط تشكل لجنة طوارئ للتحقيق في حريق مصحة النفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، كما أنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بالأمس في مصحة النفط بطرابلس-غرغور.

حيث نشب حريق بمخزن الأدوية التابع للمصحّة عند الظهر تقريبا بالتوقيت المحلّي.

وقد شرع رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من اخماده بالكامل في غضون ساعتين، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وقامت كلّ من المؤسسة وإدارة المصحّة بعقد اجتماع طارئ لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى.

وقد أشرف على الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، والذي توجّه على جناح السرعة إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار الحاصلة والاطمئنان على الموظفين.

وتقدّم صنع الله بالشكر إلى رجال الإسعاف والإطفاء، وإلى هيئة السلامة الوطنية إضافة إلى طاقم العمل بالمصحّة، قائلا: “إنّ المؤسسة الوطنية للنفط ممتنة لشجاعتكم في التعامل مع هذا الحادث وعزمكم على ضمان سلامة المرضى، وأنّ لجنة الطوارئ ستقوم بالكشف عن الكيفية التي اندلع بها الحريق في اقرب وقت.”