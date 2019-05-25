الغصري يدعو عناصر البنيان المرصوص للالتحاق بعملية بركان الغضب في طرابلس

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وجه المتحدث باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص” والتابعة للرئاسي اللواء محمد الغصري رسالة إلى كل من انتسب وحمل السلاح كقوة البنيان المرصوص ضرورة إكمال مهمة الدفاع وتحرير سرت لأن المهمة تكتمل بالدفاع عن طرابلس .

الغصري قال إن المهمة تتمثل حالياً بالدفاع عن طرابلس حسب زعمه، مطالباً جميع أفراد البنيان المرصوص الالتحاق بالجبهة والانضمام لعملية” بركان الغضب “لما وصفه بـ”الدفاع عن العاصمة”.

وأضاف :”هذه نفس المهمة كلها دواعش لا بد من محاربتهم لا يختلفوا من يحلمون البندقية في وجه أهلنا في طرابلس عن من حمل المفخخات في سرت ونحن كقوة بنيان مرصوص بالكامل ضمنياً مع قوة البركان الغضب صف واحد لمحاربة الإرهابيين وكل من هم موجود للدفاع عن طرابلس هم أبطال البنيان المرصوص ومن حاربوا الدواعش “.

ويرى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يحارب القوة التي حاربت داعش وقتلت أكثر من 3 ألاف داعشي بحسب قوله، مضيفاً :” لابد لسلامة أن يفهم بأن حفتر هو من سمح للدواعش بالذهاب لمدينة سرت لذلك عليه تسمية الأشياء بمسمياتها ومن حارب الدواعش هي قوة البنيان المرصوص بمشاركة قوات من دول عظمى لأن داعش عدو لكل العالم”.

الغصري أعتبر أن سير المعارك بعد ما يقارب شهرين مما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) يعد هزيمة نكراء لحفتر حسب زعمه ، مدعياً بأن القوات المسلحة تقهقرت وأنها لا تستطيع دخول طرابلس بالبندقية والرشاش حسب قوله .

وحث المتحدث باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص” في مصراتة والتابعة للرئاسي المدن القريبة من طرابلس على اتخاذ قرار سريع وفوري لحسم موقفها من ما يحدث.