خلال معارك طرابلس…مقتل “البابور” أحد المتهمين في هجوم القنصلية الأمريكية في بنغازي

خلال معارك طرابلس…مقتل “البابور” أحد المتهمين في هجوم القنصلية الأمريكية في بنغازي

أخبار ليبيا24

كشفت مصادر مطلعة أن محمد محمد محمود بن دردف المعروف بـ “البابور” قتل اليوم السبت خلال المواجهات ضد القوات المسلحة بمعسكر النقلية في طرابلس.

وأوضحت المصادر أن “البابور” من مدينة بنغازي وكان يقاتل ضمن صفوف “لواء الصمود” التابع لحكومة الوفاق الوطني والذي يقوده الإرهابي المطلوب “صلاح بادي” في مواجهات صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن القتيل أحد منتسبي تنظيم أنصار الشريعة وأحد المطلوبين في الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012.

وأفادت المصادر أن بن دردف سجين سابق في أبو سليم بسبب فكره التكفيري خرج عام 2011 من السجن وتم تكليفه عام 2012 بتولي ملف تعويضات سجناء أبو سليم التحق بكتيبة “راف الله السحاتي” و”درع ليبيا 1″ مع الإرهابي وسام بن حميد وشارك معه في يوم السبت الأسود الذي قُتل فيه 41 شاب من مدينة بنغازي .

وأكدت المصادر أن “البابور” التحق بتنظيم أنصار الشريعة مع عناصر أخرى من كتيبة راف الله السحاتي، وشارك في القتال ضد القوات المسلحة في مدينة بنغازي قبل أن يفرّ خارج المدينة

ولفتت المصادر إلى أن بن دردف انتقل إلى مدينة العجيلات ومنها أصبح متنقلًا بينها وبين مدن طرابلس ومصراتة.