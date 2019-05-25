غرفة عمليات المنطقة الغربية تنفي قصف فندق “ريكسوس” مقر مجلس نواب طرابلس

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نفت غرفة عمليات المنطقة الغربية اليوم السبت قيام قواتها وسلاحها الجوي بقصف فندق ريكسوس مقر مجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت الغرفة في بيان لها أن فندق ريكسوس ليس هدفًا عسكريًا ، موضحة أن كل ماتم استهدافه من قبل القوات المسلحة أهداف عسكرية من مخازن ذخيرة أو تجمع لآليات.

وأشارت غرفة عمليات المنطقة الغربية إلى أنه تم تحذير المقاتلين التابعين لقوات الوفاق إلى تسليم أنفسهم وترك أسلحتهم.

وأفادت الغرفة أن دقة ضربات سلاح الجو الليبي التابعة للقيادة العامة تحدث عنها وزير خارجية حكومة الوفاق وأكدها في مؤتمرات صحفية سابقة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتهم سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة باستهداف مقر مجلس النواب في فندق ريكسوس.

ونفت غرفة عمليات المنطقة الغربية رسمياً في وقت مبكر اليوم الجمعة بعد القصف مباشرةً مسؤوليتها عنه، مبينةً بأن مصادرها تؤكد خروج القصف من شمال شرق طرابلس .