الخرطوش: تقدمات ممتازة للقوات المسلحة خلال الـ 72 ساعة الأخيرة

0

أخبار ليبيا24

أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن تقدمات الوحدات العسكرية خلال الـ 72 ساعة الأخيرة في محاور طرابلس كانت ممتازة جدا في عدة نقاط.

وأشار الخرطوش إلى أن أبرز هذه النقاط تطهير منطقة الأحياء البرية بالكامل، وتدمير 16 آلية تابعة لقوات الوفاق بالأسلحة الذكية للقوات البرية.

ولفت مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة إلى أنه تم أيضًا تدمير عدد كبير من الآليات بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف قوات الوفاق.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض معارك شرسة منذ مطلع أبريل الماضي ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق على تخوم طرابلس بعد أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر انطلاق عملية تحرير العاصمة تحت عنوان “طوفان الكرامة”

المزيد من الأخبار

داعيًا لتكوين هيئة فزان من أجل ليبيا .. زيدان يجب إيقاف حرب طرابلس حتى لا يتكرر ما…

الحقوقي والنّاشط السياسي من مدينة درنة محمد صالح جبريل يتحدّث لـ”أخبار…

صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم الدعم “385” عائلة بطرابلس

اليسير يتهم سلامة بتحريف الحقائق وتضليل مجلس الأمن والمجتمع الدولي

المزيد

داعيًا لتكوين هيئة فزان من أجل ليبيا .. زيدان يجب إيقاف حرب…

الحقوقي والنّاشط السياسي من مدينة درنة محمد صالح جبريل…

صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم الدعم “385”…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24