الخرطوش: تقدمات ممتازة للقوات المسلحة خلال الـ 72 ساعة الأخيرة

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أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن تقدمات الوحدات العسكرية خلال الـ 72 ساعة الأخيرة في محاور طرابلس كانت ممتازة جدا في عدة نقاط.

وأشار الخرطوش إلى أن أبرز هذه النقاط تطهير منطقة الأحياء البرية بالكامل، وتدمير 16 آلية تابعة لقوات الوفاق بالأسلحة الذكية للقوات البرية.

ولفت مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة إلى أنه تم أيضًا تدمير عدد كبير من الآليات بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف قوات الوفاق.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض معارك شرسة منذ مطلع أبريل الماضي ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق على تخوم طرابلس بعد أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر انطلاق عملية تحرير العاصمة تحت عنوان “طوفان الكرامة”