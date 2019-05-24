من هو المرشح لإدارة نادي الهلال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الدكتور نادر بوشناف أنه ينوي الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال.

وأضاف بوشناف – لأخبار ليبيا 24 – أن أحد أهم أهداف برنامجه الانتخابي هو التركيز على البنية التحتية في النادي خاصةً وأن النادي مر بظروف صعبة نتيجة الأحداث التي شهدتها بنغازي الأعوام الماضية ووقوع النادي في أماكن الاشتباكات مما سبب أضراراً لمقر النادي خاصة في الجانب الاستثماري وملاعبه.

وأكد بوشناف على ضرورة تطوير جانب الاستثمار، من خلال برامج مستقبلية تعطي هذا الجانب أهمية كبيرة داعياً الدولة إلى صياغة قانون متطور للاستثمار داخل الأندية.

وشدد المرشح المحتمل لرئاسة نادي الهلال أن الاهتمام بالفئات السنية بالنادي من أهم المواضيع التي سيركز عليها برنامجه الانتخابي، منوهاً إلى أن النادي يعتبر مدرسة لكرة القدم الليبية.

وتابع في تصريحاته الخاصة، أن نادي الهلال من الأندية الكبيرة في البلاد، ولديه قاعدة جماهيرية في كل مكان في ليبيا، معبرًا عن سعيه إلى ترتيب الأوراق والعمل مع الجميع في النادي من أجل إعادة الهلال إلي سماء الانتصارات والعودة إلى الألقاب.

يذكر أن بوشناف 37 عام يحمل ليسانس حقوق من جامعة بنغازي عام 2003، وماجستير في القانون الدولي الجامعة الإسلامية ماليزيا 2012 باحث دكتوراه بجامعة تونس المنار.

وعمل وكيل نيابة عسكرية 2004-2007 و وكيل نيابة عامة 2007-2012.

2012-2013 مستشار قانوني بمكتب كوالالمبور انفسيمنت قروب – ماليزيا.

2014-2015 مستشار قانوني بشركة باشاك دوكان انفسمنت قروب – تركيا.

مدير فرع شركة سيشيل بالدي النفطية الإيطالية 2016 .

ومدير إقليمي لشركة كورنر ستون الإنجليزية بشمال أفريقيا ويعمل حاليا رئيس لمجلس إدارة شركة صوفيا الدولية للخدمات النفطية .