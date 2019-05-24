مباراة استعراضيه لتكريم شهيد الواجب أحمد الفسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم عدد من رياضيين الفريق الأول لكرة القدم في نادي التحدي مباراة استعراضية الاربعاء على أرضية ملعب مدرسة مدرسة الأنصار بمنطقة الليثي بحضور المجلس المحلي للمنطقة .

وأقيمت المباراة على روح الشهيد “أحمد حسين عبدالله الفسي”، وشهدت المباراة حضور عائلة الشهيد ومحبي كرة القدم بالمنطقة .

وقدم المجلس المحلي لمنطقة الليثي عقب ختام المباراة شهادة تقدير لأسرة الشهيد ولنادي التحدي علي هذه البادرة كما قام نادي التحدي بتسليم أسرة الشهيد كأس المباراة .