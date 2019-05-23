صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم الدعم “385” عائلة بطرابلس

0

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم لحوالي 385 عائلة من النازحين داخلياً في منطقة القره بوللي وأبوسليم خلال الأسبوع الماضي عن طريق الدعم المشترك بين ” “IOM, UNFPA WFP, Unicef .

وتمكن الصندوق من توزيع حقائب للمستلزمات الصحية النسائية كاستجابة لمتطلبات الصحة والعناية الشخصية للنساء والفتيات .

يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الليبية والمنظمات غير الحكومية، على دراسة قضايا السكان بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها، واستخدامها لوضع البرامج وصياغة السياسات.

المزيد من الأخبار

اليسير يتهم سلامة بتحريف الحقائق وتضليل مجلس الأمن والمجتمع الدولي

أخبار ليبيا  24 تتحصل على شارة “التوثيق الزرقاء” بالصفحة الرسمية لفيسبوك

التاجوري يظهر مجدداً بـ “تيشرت” ثمنه يفوق الـ 1500 دينار ليبي

بعد تصريحاته الأخيرة بدعم حفتر .. الوفاق تفتح النار على وزير الخارجية المصري

المزيد

اليسير يتهم سلامة بتحريف الحقائق وتضليل مجلس الأمن والمجتمع…

أخبار ليبيا  24 تتحصل على شارة “التوثيق الزرقاء”…

التاجوري يظهر مجدداً بـ “تيشرت” ثمنه يفوق الـ…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24