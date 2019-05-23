مدير التفتيش والمتابعة في الداخلية يقوم بجولة تفتيشية لمديريات أمن شحات والقبة ودرنة

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قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد الشريف اقويدر بجولة تفتيشية شملت مديرية أمن شحات والقبة ودرنة.

وتهدف الجولة لمتابعه سير العمل وكذلك الخطة الأمنية رقم ( 1 ) لسنه 2019 المكلفة بتأمين مدينة درنة بناء على تعليمات وزير الداخليه في الحكومة الليبية المؤقتة.

الجدير بالذكر مدير إدارة التحقيقات و رئيس مكتب التفتيش والمتابعة والدوريات العامة في الإدارة ومدير مكتب مدير الإدارة صحبة عدد من ضباط من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة في وزراة الداخلية رافقوا الشريف خلال الجولة التفتيشية.

يشار إلى أن مديرية أمن درنة تشكو من قلة العناصر البشرية والإمكانيات المتمثلة في السيارات والمعدات.