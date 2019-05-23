تطهير ليبيا من داعش مرهون بإرادة اللّيببيين وتمسّكهم بالحياة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقعت كثير من المُدن الكبرى في ليبيا تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ. قبل بدء القتال لتحريرها من قبضة التنظيم، كان لدى مقاتليه عامان كاملان لتفخيخ المباني وتأزيرها بالمتفجرات والعبوات الناسفة، بعض هذه المباني قد انهار على الأجساد، وبعضها الآخر كان مفخخًا أو مزودًّا بمتفجرات لمنع الناس من العودة إلى بيوتهم.

كان كلّ شيء خطرًا محتملًا، وكانت كثير من المباني نفسها غير ثابتة أبدًا. ولو حرَّك فريق الباحثين القطعة الخطأ من الأنقاض، للبحث عن المتفجرات، قد ينهار المبنى بأكمله عليهم. ويقول مدير البرامج للأعمال المتعلقة بالألغام إنّ العناصر الأمنيّة يقومون بأغلب العمل الصعب، فهم من ينقّبون على الأرض بأيديهم ورُكبهم للبحث عن المتفجرات وتفكيكها.

لقد تسبب القتال ضد داعش في ليبيا في نزوح أكثر من 1.8 مليون ليبي، كثير منهم ما زالوا مشردين من ديارهم ومنازلهم. وفي حين أنّ عديدًا من السكان قد بدأوا في العودة لاستعادة حياتهم وإعادة بنائها من جديد، تقول دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إنّ آلاف الأطنان من المخاطر المتفجرة ما زالت مبعثرة في جميع أنحاء البلاد. وتقدر الدائرة أنّ تطهير ليبيا من الأخطار المتفجرة بالكامل قد يستغرق سنوات من العمل.

بالتأكيد إنّ نهاية التنظيم المتطرف هي بداية صفحة جديدة في تاريخ ليبيا والجوار، فالآن داعش سيتلاشى وسيتمّ الإعلان عن اندحاره، ولكنّ ذلك يفرض تحديّات كبيرة على الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والاستخباراتيّة. في هذا السّياق، أكّد أحد المسؤولين الأمنيين اللّيبيين على ضرورة وضع رؤية جديدة وإرادة عيش مشترك جديدة وصيغة توافقية لعملية سياسية قادرة على أن تُرجع الناس بأمان، لتبدأ عملية الإعمار، وهذا أمر مرهون بإرادة اللّيببيين وتمسّكهم بالحياة.