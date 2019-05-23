تواصل دوري أوفياء التضامن لكرة القدم الخماسية

أخبار ليبيا24- خاص

تتواصل في ملعب دار الرعاية بنين بنغازي دوري أوفياء التضامن لكرة القدم الخماسية في نسخته العاشرة.

وقالت رئيس وحدة النشاط العام و الإعلام في صندوق التضامن الاجتماعي رجاء الجمل :”إن هذا الدوري إهداء لروح الشهيد رؤوف سليمان الذي استشهد أثناء تفكيك الألغام بمدينة درنة و كان من المنظمين للدوري في السنوات السابقة”.

وأشارت الجمل خلال تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ أن وحدة النشاط العام و الإعلام تنظم هذا الدوري كل عام في شهر رمضان المبارك ويحمل كل عام شعار أو تكريم لأبناء الدار.

وأكدت رئيس الوحدة أن هذا النشاط يأتي في إطار التعريف بالمؤسسات و تحقيق الدمج الاجتماعي لأبناء دار الرعاية.

وأوضحت الجمل أن عدد الفرق المشاركة 16 فريق تمثل 16 منطقة في بنغازي يلعبون بنظام الإسقاط الفردي، منوهة أن الفريق الفائز سيتحصل على كأس أوفياء التضامن، و الترتيب الثاني على ميداليات ذهبية.

وأوضحت أن الدوري سيكرم أفضل لاعب و حارس مرمى و فريق و توزع شهائد تكريم على باقي الفرق المشاركة و لجنة الحكم و اللجنة التنظيمية.

يشار إلى أن الراعي للدوري منذ انطلاقته حتى هذا العام فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بنغازي.