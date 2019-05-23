منظمة الصحة العالمية تكشف أعداد قتلى وجرحى ونازحي معارك طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص

صرح المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية أحمد العليقي أن عدد القتلى خلال المعارك التي تشهدها مدينة طرابلس حتى 19 مايو 510 قتيلاً.

وأضاف العليقي أن عدد جرحى المعارك بلغ 2977 جريحًا بينهم 126 مدني، لافتا إلى أن نحو 75.000 شخص نزحوا من المناطق التي تشهد المعارك منذ اندلاعها.

وأكد المتحدث الرسمي أن منظمة الصحة العالمية نظرت ثلاث فرق طبية طارئة تقدم الخدمات الطبية والتي تشكل العمليات الجراحية جزء منها.

وأفاد العليقي أن عدد العمليات الجراحية الكبرى التي أجريت بلغت أكثر من 234 عملية إضافة إلى تزويدهم بمجموعات دوائية تكفي لعلاج أكثر من 75000 مصاب حيث تم علاج أكثر من 3914 مريض من خلال الفرق الطبية التابعة للمنظمة والمنتشرة في مختلف المناطق.

ولفت المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعمل مع الشركاء بأدنى الإمكانيات المادية المتوفرة والذي لا يتجاوز حتى 12% من ميزانية الاستجابة الصحية لسنة 2019.