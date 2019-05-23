تم استيرادها بواسطة اعتماد  .. ضبط كمية من الكبدة محظورة الاستيراد بميناء الخمس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكّن أعضاء الجمارك بالتعاون مع عناصر مكافحة الجمارك بميناء الخمس الثلاثاء من ضبط شحنة لحوم وكبد أبقار موردة من الهند ليتبيّن منذ أول فحص لها بأنها متعفنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي فيما تشير المعلومات المبدئية لاستيرادها بواسطة اعتماد مصرفي لصالح شركة محلية .

وقال مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، الأربعاء، إن أعضاء الجمارك في ميناء الخمس ضبطوا شحنة كبدة مواشي مجمدة محظورة الاستيراد.

الماقوري أوضح أن الشحنة المضبوطة مستوردة من الهند ضمن شحنة لحوم مجمدة، مبينا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استيراد لحوم من البلد الآسيوي.

وأضاف الماقوري أن أعضاء الجمارك طلبوا مستند الموافقة من الصحة الحيوانية حول ما إذا كانت ليييا تستورد في لحوم من دولة الهند أم لا، إلا أن التاجر لم يعود للشحنة الخاصة به فيما كانت الكبدة ستهرّب ضمن شحنة اللحوم المجمدة.

يشار إلى أنه تم على الفور تشكيل لجنة من قبل نائب مدير مصلحة الجمارك مكونة من أربعة ضباط هي من تولت تفتيش مجموعة حاويات وعثرت على هذه الشحنة وأمرت بضبطها للإجراء .

والشحنة مكونة من 600 كرتون كبد و 400 كرتون أخرى من لحوم الأبقار البلد المنشأ هو الهند من قبل شركة هندية تسمى ” الكبير ” تشير بياناتها إلى امتهانها تجارة اللحم بالذبح الإسلامي الحلال ولها فروع في عدة دول عربية وإسلامية انطلاقا في مقرها الرئيس بولاية حيدر أباد الهندية لكن الطائفة الهندوسية التي تحرّم ذبح وأكل البقر دائماً ماتشكك في هذه الشركة وتقول بأنها توظف هندوس للذبح على الطريقة الإسلامية .

والتحقيقات الأولية تقول إن هذه الشركة الموردة لهذه البضائع في ليبيا ، تعود لشركة ليبية تسمى ” البرج الأول ” وقد وردتها بدورها عبر سفينة شحن في ثلاجة مساحتها 40 قدم .