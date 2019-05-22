النشاط المدرسي بنغازي يختتم دورة خاصة بتغذية الرياضيين

7

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة بنغازي دورة خاصة بأساسيات التغذية للرياضيين نظمت الدورة في مقر الجامعة الحديثة تحت إشراف مكتب النشاط المدرسي .

وقال المحاضر في الدورة الدكتور صالح الفايدي إن الدورة تستهدف عدد من معلمي ومعلمات التربية البدنية.

الفايدي أوضح لأخبار ليبيا 24 الدورة كانت في أساسيات التغذية الصحية للرياضي .

وأشار تشمل الدورة التعريف بالغذاء والطاقة وفائدته للرياضي وتوضح احتياجات الرياضيين من الأغذية، إضافة إلى تعريف كل رياضة واحتياجاتها من الأغذية .

هذا وتواصلت الدورة لأربعة أيام بحضور أكثر من 30 معلم ومعلمة تربية بدنية من مختلف مدارس مدينة بنغازي .

المزيد من الأخبار

النشاط المدرسي بنغازي يختتم دورة خاصة بتغذية الرياضيين

الاتحاد يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة الروضان

تقنية الفار تظهر في دوري رمضاني في نالوت

الصداقة ونجوم بنغازي يشاركون في تأبين فقيد الكرة الليبية 

المزيد

النشاط المدرسي بنغازي يختتم دورة خاصة بتغذية الرياضيين

الاتحاد يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة الروضان

تقنية الفار تظهر في دوري رمضاني في نالوت

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24