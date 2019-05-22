النشاط المدرسي بنغازي يختتم دورة خاصة بتغذية الرياضيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة بنغازي دورة خاصة بأساسيات التغذية للرياضيين نظمت الدورة في مقر الجامعة الحديثة تحت إشراف مكتب النشاط المدرسي .

وقال المحاضر في الدورة الدكتور صالح الفايدي إن الدورة تستهدف عدد من معلمي ومعلمات التربية البدنية.

الفايدي أوضح لأخبار ليبيا 24 الدورة كانت في أساسيات التغذية الصحية للرياضي .

وأشار تشمل الدورة التعريف بالغذاء والطاقة وفائدته للرياضي وتوضح احتياجات الرياضيين من الأغذية، إضافة إلى تعريف كل رياضة واحتياجاتها من الأغذية .

هذا وتواصلت الدورة لأربعة أيام بحضور أكثر من 30 معلم ومعلمة تربية بدنية من مختلف مدارس مدينة بنغازي .