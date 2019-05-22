بسب منعها من المتحكمين في مصدر القرار بطرابلس .. الإمداد الطبي يمنع إرسال الأدوية للمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

آثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استفسارات حول فتح اعتمادات مستنديه للشركات الموردة للأدوية بمصرف ليبيا المركزي طرابلس عن طريق إدارة جهاز الإمداد الطبي بحكومة الوفاق الوطني وبمشاركة لجنة مشكلة من كافة أنحاء ليبيا.

ودأب جهاز الإمداد الطبي على شحن حصة المنطقة الشرقية إلى مخازن الإمداد الطبي ببنغازي، إلا أنه منذ أسابيع توقف وصول هذه الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية بسب منعها من المتحكمين في مصدر القرار بطرابلس والمليشيات المتحكمة بها من التوجه شرقا الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وكذلك منع نقل حصة الجنوب الجنوب الليبي .

وكالة أخبار ليبيا 24 حاولات الاتصال بإدارة جهاز الإمداد الطبي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموضوع، ولكن لم نتلقى أي رد بالخصوص .

الجدير بالذكر أن كافة مناطق ليبيا تعاني من تأخر وصول الإمداد الطبي مما ساهم في تأخر وصول تطعيمات الأطفال المختلفة وعلاج الأمراض المزمنة والأورام .

وناشد النشطاء الحكومة الليبية المؤقتة إيجاد حلول بديلة بأسرع وقت تفادي لوقوع كارثة إنسانية.