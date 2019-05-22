عقوب يكلف مدراء لمركزي الدم المركزي بنغازي ومركز خدمات الكلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب عدة قرارات بإعفاء وتكليف مدراء لمركزي الدم المركزي بنغازي ومركز خدمات الكلى بنغازي.

وجري بمركز الدم المركزي بنغازي إجراء مراسم التسليم والاستلام لإدارة مركز الدم المركزي بنغازي، بين مديرة المركز السابقة الدكتورة نوال إبراهيم رفيع والمدير الجديد الدكتور رمزي سالم علي الأمين تنفيذًا لقرار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب رقم (111) لسنة 2019 من قبل اللجنة المشكلة، برئاسة مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الأستاذ ناصر الكاديكي وبعضوية كلآ من الأستاذ زكريا الزيداني مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بعيادة الكيش المجمعة والأستاذ حسن العمامي مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمستشفى النفسية والأستاذ حسيني الورشفاني مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى النفسية .

كما تم بمركز خدمات الكلي بنغازي إجراء مراسم التسليم والاستلام لإدارة المركز، بين مديرة المركز السابق الدكتور عبد الباسط محمد السعيطي والمدير الجديد الدكتور وسام صالح الدرسي تنفيذًا لقرار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب رقم (118)لسنة 2019، من قبل نفس اللجنة السابق ذكرها وأثنت لجنة التسليم والاستلام علی الجهود الكبيرة التي بذلها المديرين السابقين لمركز الدم المركزي ومركز خدمات الكلى.