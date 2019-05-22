النشاط المدرسي بنغازي يختتم دورة خاصة بتغذية الرياضيين

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت في مدينة بنغازي دورة خاصة بأساسيات التغذية للرياضيين تحت إشراف مكتب النشاط المدرسي في مقر الجامعة الحديثة.

وقال المحاضر في الدورة الدكتور صالح الفايدي إن الدورة تستهدف عدد من معلمي ومعلمات التربية البدنية.

وأضاف الفايدي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الدورة كانت في أساسيات التغذية الصحية للرياضي.

وأوضح المحاضر أن الدورة شملت التعريف بالغذاء والطاقة وفائدته للرياضي وتوضح احتياجات الرياضيين من الأغذية، إضافة إلى تعريف كل رياضة واحتياجاتها من الأغذية.

يشار إلى أن الدورة تواصلت لمدة أربعة أيام بحضور أكثر من 30 معلم ومعلمة تربية بدنية من مختلف مدارس مدينة بنغازي.