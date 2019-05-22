العبيدي : إيقاف التصوير بمنظومة الجوازات لوجود عطل مركزي في الاتصالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي بوجود عطل مركزي في اتصالات منظومة تصوير جواز السفر المقروء آليا.

العبيدي أوضح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن العمل جاري الآن على إصلاح هذا العطل من قبل فرق الصيانة والمهندسين .

ولفت معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية إلى أنه سوف يتم إيقاف التصوير حاليًا إلى حين إصلاح العطل، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان الشروع في تصوير المستهدفين فور إصلاح العطل .

يشار إلى أن العبيدي أصدر تعليماته لرؤساء فروع ومكاتب وأقسام مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية بالبدء بتصوير حجاج بيت الله الحرام الذي شملتهم القرعة لهذا العام بعد التنسيق مع رئيس قسم التفتيش والمتابعة بالمنطقة الشرقية بالخصوص .

العبيدي أهاب خلال تصريحه أمس الإثنين لوكالتنا حجاج بيت الله الحرام ممن ليس لديهم جوازات سفر سرعة التوجهه إلى أقرب فرع للجوازات لإنهاء أجراءتهم .

كما أصدر العبيدي تعليماته بشأن الشروع في إنهاء إجراءات الحالات ذات الطابع الاستعجالي من الأمراض المستعصية والدورات والبعثات الدراسية وسيشرع في إصدار جوازاتهم حسب موعد سيعلن عنه لاحقًا وبالتنسيق مع الفروع والمكاتب والأقسام خلال الأيام المقبلة .