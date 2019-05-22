وحدة الحرس البلدي تباشر في المهام المكلفة بها في مدينة بنغازي

وحدة الحرس البلدي تباشر في المهام المكلفة بها في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24- خاص

باشرت اليوم الثلاثاء وحدة الحرس البلدي التابعة لبلدية بنغازي مهامها في متابعة وضبط المخالفات ومتابعة أعمال النظافة في مدينة بنغازي .

ووزعت وحدة الحرس البلدي بنغازي مهام عملها من خلال المواقع المخصصة لها وخصصت دوريات وزعت جغرافيا على المدينة لرصد كل المخالفات والتجاوزات وتغريم مرتكبيها كما ستقوم الوحده بإجراءات الجباية حسب اللوائح المعمول بها واتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.

وأنشأت بلدية بنغازي، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، وحدة للحرس تابعة للبلدية، تكون مهامها ضبط المخالفات والمتمثلة في رمي القمامة على أرصفة الطرقات وفي الأماكن العامة .

وأوكلت إلى الوحدة، إجراءات الجباية على المحلات والشركات، وتغريم كل من يقوم برمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها والحفاظ على الأراضي الفضاء الواقعة داخل أحياء المدينة حتى لا تتحول إلى مكبات للقمامة .

وتم تزويد الوحدة بعدد 13مركبة، تم تسليمها من قبل السيد وكيل الديوان بالبلدية والسيد مدير مكتب الخدمات، كما تم تجهيز الوحدة بمكاتب متنقلة توضع في الساحات العامة .

وأوضح المكتب الاعلامي في بلدية بنغازي أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن”مكبات مرحلية”، تحدد من قبل الوحدة .

وأهابت بلدية بنغازي، لجميع المواطنين بالتبليغ عن الأحياء التي لم تصل إليها أعمال النظافة والتساقط اليومي عن طريق بريد الصفحة أو وحدة الحرس البلدي التابعة للبلدية .