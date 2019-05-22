غرفة عمليات الكرامة : إحاطة سلامة تؤكد سعيه لإيجاد حل لمشكلة الإخوان في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، إن إحاطة المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، تؤكد سعيه لإيجاد حل لمشكلة تنظيم الإخوان الإرهابى فى ليبيا بدلا من حل مشكلات الليبيين، وعدم تطرقه للعصابات الإجرامية التي نهبت ثروات الشعب الليبى.

غرفة عمليات الكرامة أعربت في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، رفضها تسمية المبعوث الأممى إلى ليبيا للجيش الوطني الليبي المنبثقة من مجلس النواب بـ”قوات حفتر”، وتسميته للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بأنها قوات عسكرية تتبع حكومة الوفاق .

وأشارت إلى أن هدف قوات الجيش الليبى من معركة طرابلس هي تحرير طرابلس من العصابات الإجرامية، لافتا إلى أن طرابلس محتلة من المليشيات المسلحة باعتراف وزير داخلية حكومة الوفاق الوطنى فتحى باشاغا.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن حكومة الوفاق واجهة مدنية لتنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة، متهمة غسان سلامة بالتحرك للوصول لاتفاق سياسي فاشل في غدامس يمكن العصابات الإجرامية.

ولفتت الغرفة إلى أن غسان سلامة تحدث عن شبح وجود حرب أهلية وهى قراءة خاطئة لأن الجيش الليبي تحرك لطرابلس لتحريرها من العصابات الإجرامية والمليشيات المسلحة، مشددة على أن غسان سلامة تجاهل تهريب تركيا وقطر للأسلحة إلى ليبيا وخرقهما لقرارات مجلس الأمن الدولي بتهريب أسلحة للبلاد.

غرفة عمليات الكرامة، أوضحت أن غسان سلامة تجاهل الحديث عن الطيار البرتغالى واستهداف طيارة تركية بدون طيار لمنازل المدنيين، مستغربا من إحاطة غسان سلامة والتي تؤكد أن كلمته في مجملها لبحث لحل مشكلة الليبيين ولكن لحل مشكلة تنظيم الإخوان.