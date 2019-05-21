الصداقة ونجوم بنغازي يشاركون في تأبين فقيد الكرة الليبية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت إدارة نادي الصداقه الإثنين مباراة تم خلالها تأبين فقيد كرة القدم الليبية “عمر داوود” وشارك في المباراة نجوم بنغازي وفريق الصداقة .

وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب الصداقة مشاركه عدد من الأسماء المعروفة أبرزها أحمد سعد، ومرعي الرملي، وخالد حسين، وسالم المسلاتي، واحرم الزوي .

وتوفي عمر داوود بعد حادث سير أليم في شهر مايو من عام 2018 ويعتبر الفقيد واحد من ابرز للاعبين الليبيين وسبق وان لعب للصداقة ورفيق والأهلي طرابلس محليا وشبيبة القبائل الجزائري عربيا.